Определён состав олимпийской сборной России на Кубок АЛРОСА

Штаб сборной определил состав олимпийской сборной России на Кубок АЛРОСА, который с 26 по 28 апреля пройдёт в Санкт-Петербурге на льду СК «Юбилейный»:

Вратари: Александр Судницин («Локомотив»), Игорь Сапрыкин («Витязь»), Александр Трушков («Спартак»);

Защитники: Алексей Василевский, Николай Тимашов (оба — «Автомобилист»), Никита Черепанов, Зият Пайгин, Александр Елесин (все — «Локомотив»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Николай Демидов («Сибирь»), Максим Минеев («Авангард»);

Нападающие: Олег Ли («Амур»), Данила Моисеев, Артём Швец-Роговой, Алексей Макеев (все — «Витязь»), Артём Гареев («Автомобилист»), Андрей Алексеев («Динамо»), Артём Ильенко, Егор Коршков (оба — «Локомотив»), Денис Зернов («Лада»), Семён Кошелев («Авангард»), Александр Шаров, Виталий Кравцов (оба — «Трактор»).

Тренерский штаб: Олег Браташ (главный тренер), Александр Савченков (тренер), Александр Колобков (тренер вратарей).

Расписание матчей турнира:

26 апреля, 16:00. Австрия — Беларусь;

26 апреля, 19:30. Россия — Норвегия;

27 апреля, 16:00. Норвегия — Австрия;

27 апреля, 19:30. Россия — Беларусь;

28 апреля, 16:00. Беларусь — Норвегия;

28 апреля, 19:30. Россия — Австрия.