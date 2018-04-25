Якуб Ворачек не сыграет на чемпионате мира — 2018, объяснив это усталостью

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек не сыграет за сборную Чехии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует чешский журналист Зденек Янда. Форвард «лётчиков» объяснил своё решение усталостью после тяжёлого клубного сезона и попросил болельщиков национальной команды простить его.

28-летний хоккеист в минувшем сезоне набрал 85 (20+65) очков в 82 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+10», в 6 играх Кубка Стэнли на его счету 3 результативные передачи при полезности «-3».