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Якуб Ворачек не сыграет на чемпионате мира — 2018, объяснив это усталостью

Якуб Ворачек не сыграет на чемпионате мира — 2018, объяснив это усталостью
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек не сыграет за сборную Чехии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует чешский журналист Зденек Янда. Форвард «лётчиков» объяснил своё решение усталостью после тяжёлого клубного сезона и попросил болельщиков национальной команды простить его.

28-летний хоккеист в минувшем сезоне набрал 85 (20+65) очков в 82 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+10», в 6 играх Кубка Стэнли на его счету 3 результативные передачи при полезности «-3».

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