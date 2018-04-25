Вратарь Александр Салак может перейти в «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату», чешский голкипер Александр Салак может продолжить карьеру в ярославском «Локомотиве», который намерен обновить вратарскую линию.

Агент игрока Игорь Парашкин не подтвердил информации, что Салак перейдёт в «Локомотив», и отметил, что его клиентом интересуются несколько команд.

«У Александра есть предложение от одного клуба с Запада и одного с Востока. Название озвучивать не буду. Сейчас Салак выбирает между этими двумя командами, предложения о контракте у него на руках», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

В минувшем сезоне 31-летний вратарь выиграл 14 матчей из 37, отражая 91,7% бросков и в среднем пропуская 2,53 шайбы за игру. За карьеру в КХЛ Салак принял участие в 211 играх, в которых одержал 110 побед при проценте отражённых бросков 93,3 и коэффициенте надёжности 2,00.