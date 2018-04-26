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Филиппенко: «Амур» делал предложение Мартемьянову — согласия не получили

Филиппенко: «Амур» делал предложение Мартемьянову — согласия не получили
Хоккей / КХЛ

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко подтвердил информацию об уходе из команды главного тренера Андрея Мартемьянова.

«Мы были заинтересованы в услугах Мартемьянова и его штаба. Первое предложение сделали ему ещё в середине сезона. Вернулись к этому разговору в конце чемпионата, озвучили агенту Андрея Алексеевича свои условия. К сожалению, согласия не получили», — цитирует функционера пресс-служба клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Мартемьянов покинет клуб из Хабаровска и продолжит свою тренерскую карьеру в «Автомобилисте».

Новым главным тренером «Автомобилиста» станет Андрей Мартемьянов
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