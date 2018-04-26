Бэбкок — о слабой игре Мэттьюса: Дацюк тоже долго не мог забить, но был лучшим

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал игру нападающего Остона Мэттьюса, который в семи матчах серии первого раунда с «Бостон Брюинз» сумел набрать лишь 2 (1+1) очка.

«Это хороший вопрос, и через пару дней он будет готов на него отвечать. Суть в том, что НХЛ — очень сильная лига. Когда ты по-настоящему хороший игрок, то выходишь на лёд против лучших оборонительных сил соперника, и на протяжении всей карьеры учишься преодолевать это сопротивление.

Скажем, Павел Дацюк был одним из лучших хоккеистов, которых я когда-либо тренировал. Он был великолепным «двусторонним» игроком, но четыре года подряд в плей-офф не мог забросить ни одной шайбы. Я могу ошибаться в цифрах, но, по-моему, это так. Забивать — это непросто. Нужно находить возможности для роста, а некоторые из поражений дают отличный шанс для этого. Нужно копаться в себе, искать причины неудач и стараться преодолеть недостатки», — приводит слова Бэбкока Maple Leafs Hot Stove.

Напомним, что Дацюк и Бэбкок вместе работали в «Детройт Ред Уингз», а на счету у Павла не было ни одного гола в плей-офф на протяжении трёх кубковых кампаний (2002/03, 2003/04, 2005/06, 21 матч).