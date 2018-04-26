Глава Башкортостана: «Салават» в этом сезоне нас огорчил

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов прокомментировал победу «Агидели» в финале Женской хоккейной лиги.



«Пока женский хоккей у нас в стране в стадии формирования. Понятно, что не так много девушек занимаются этим видом спорта. Иногда скептики говорят, что хоккей и женщины, девушки несовместимы. На самом деле это не так. Своей игрой, своими результатами вы показываете и красоту этого вида спорта, и одновременно, конечно, чемпионский характер и свойства души. Так вот, женский хоккей в стране только набирает обороты. Но мы знаем, что за океаном хоккеем занимаются тысячи, десятки тысяч девушек. Этот вид спорта востребован. В мире сегодня значительный интерес к женскому хоккею.



Я смотрел весь финальный матч, переживал не меньше, чем во время матчей плей-офф «Салавата Юлаева», который, к сожалению, огорчил нас. Но это уже другая история. А вы молодцы! Я, конечно, очень радовался: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0! Понимаю, что просто из благородства души вы позволили забить одну шайбу дмитровчанкам, команде «Торнадо», иначе им было бы совсем плохо. Вы и так вели в предыдущих матчах – 2:0, 3:2. Команда «Торнадо»-то, вообще говоря, не слабая. Но вы демонстрировали действительно замечательное мастерство», — цитирует Хамитова официальный сайт «Салавата Юлаева».