Николишин: зачем объясняли травмой отсутствие Денисенко на ЮЧМ, кого обманывали?

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал поражение юниорской сборной России от США в четвертьфинале домашнего ЮЧМ (1:5).



«Перегорели немного, обрадовались, что заработали удаление, что сейчас с шашками наголо забьём, реализуем. Побежали в атаку прямо со вбрасывания и пропустили очень хорошую и быструю контратаку. Я бы на этом не заострял внимания, ещё оставалось играть достаточно много времени. Нужно было предпринимать действия. К сожалению, большинство провели бездарно, не реализовали. Реализация большинства решает исходы матчей.

У американцев сыграли лидеры – все из первого звена забили по голу, а наши лидеры, к сожалению, сегодня промолчали, за исключением Исхакова, который в одиночку организовал шикарный гол. Все остальные лидеры сегодня никак не сыграли. Обидно, что не все сильнейшие были на чемпионате. Не было ни Свечникова, ни Денисенко – тех ребят, которые у нас действительно являются голеадорами, забивающими. По непонятным причинам их не было в сборной.



Как я отношусь к решению не брать Денисенко? Если тренерский штаб это как-то обоснует… Не знаю, по каким причинам его не взяли. Не только для меня – для всех ясно и понятно, что это игрок сборной, причём первого звена. Он это доказывал каждый раз на турнирах.



Как Зыбин мог объяснять травмой отсутствие Денисенко? Он Кубок Харламова выиграл, провёл все матчи финала. Кого обманываем? Пока мы так будем обманывать, так и будет всё у нас.



Фаворит на золото? Финны изначально были одними из фаворитов. В связи с тем что канадцы сенсационно проиграли чехам, фаворитом будут американцы», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.