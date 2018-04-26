Сбой гимна США после игры с Россией объяснили технической ошибкой

Пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина объяснила причину неполадок с воспроизведением гимна сборной США. Напомним, после игры с Россией (5:1) гимн сборной США был прерван, игроки продолжили его петь уже без музыки.



«Случилась техническая накладка, технический сбой на кубе. Там просто синхронно поднимается флаг и гимн играет. Так запрограммирован куб. В итоге две дорожки друг на друга наложились», — сказала Клепинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ЮЧМ-2018: гимн сборной США был выключен, игроки пели без музыки