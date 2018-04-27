Бывший голкипер «Ак Барса» Петри Веханен объявил о завершении карьеры

Вратарь «Айсберен Берлин» Петри Веханен после поражения в седьмом матче финала чемпионата Германии от «Ред Булл Мюнхен» (3:6, 3-4 в серии) объявил о завершении карьеры.

«Всё началось в середине 80-х, и в итоге моё хобби стало моей работой. Сейчас настало время перевернуть страницу. Спасибо моим родителем, семье, Ари Мойсанену (тренер вратарей «Ак Барса». – Прим. «Чемпионата) и каждой организации, за которую я выступал. Kiitos! Tack! Спасибо! Diky! Danke!» – написал Веханен в своём «твиттере».

Вратарь начал карьеру в 1996 году в финском клубе «Лукко». В сезоне-2006/07 он играл за «Нефтехимик», а с 2009 по 2012 год выступал за «Ак Барс», став в 2010-м обладателем Кубка Гагарина.