Александр Овечкин — 6-й российский игрок, набравший 100 очков в Кубке Стэнли

В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и уступил — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3). «Пингвинз» удалось отыграться, уступая 0:2 в третьем периоде.

На 41-й минуте матча капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличным броском отправил шайбу в ворота голкипера «Питтсбурга» Мэтта Мюррея. Эта шайба стала для него 6-й в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее форвард отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова на 17-й секунде матча. Таким образом, на счету Овечкина стало 100 очков в 104 матчах плей-офф за карьеру. Российский нападающий стал первым игроком в истории клуба, добравшимся до этой отметки.

До Овечкина только пять российских игроков набирали 100 очков в Кубке Стэнли. Рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 играх), второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (162 балла в 154 матчах), топ-3 замыкает Сергей Зубов — 117 очков в 164 встречах. На четвёртом месте располагается Павел Дацюк с 113 очками в 157 матчах, ровно 100 баллов в 123 играх на счету Алексея Ковалёва.