«Спартак» заключил новые контракты с двумя хоккеистами системы клуба

«Спартак» заключил новые контракты с нападающими Ильёй Кляузовым и Михаилом Жолобовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашения носят двусторонний характер (КХЛ/ВХЛ) и рассчитаны до 30 апреля 2019 года.

21-летний Кляузов весь минувший сезон провёл в клубе ВХЛ «Химик». В 42 матчах регулярного сезона на его счету 4 шайбы и 15 голевых передач. В 2 матчах плей-офф в его активе 1 заброшенная шайба.

21-летний Жолобов в прошлом сезоне успел сыграть за 3 команды системы. Форвард провёл 1 матч в регулярном сезоне КХЛ и не набрал очков. В 16 матчах «регулярки» ВХЛ на его счету 1 гол. В 35 матчах «гладкого» сезона МХЛ он набрал 31 (11+20) очко и добавил 2 (2+0) очка в 6 матчах Кубка Харламова.