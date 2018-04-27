Хьюз: было важно обыграть русских перед их болельщиками, они без ума от хоккея

Форвард юниорской сборной США Джек Хьюз прокомментировал победу над Россией в четвертьфинале ЮЧМ-2018 (5:1).

«На арене было сумасшествие. Русские без ума от хоккея. Для нас было очень важно обыграть их перед этими восемью тысячами болельщиков.

Со сборной Чехии мы уже играли в феврале на Турнире пяти наций. Это хорошая команда, и мы не воспринимаем их как соперника, которого легко победить. Мы должны сыграть быстро, по-американски», – цитирует Хьюза официальный сайт IIHF.

16-летний нападающий считается одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2019.