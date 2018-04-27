Барабанов — о буллитах: такое ощущение, что масло разлили перед воротами

Нападающий сборной России Александр Барабанов прокомментировал поражение от Финляндии в матче Евротура (2:3 Б).

«Много позитивных моментов, просто надо реализовывать свои возможности. Очень много моментов не забили.

Гол? Там бросили по воротам, и получилась куча-мала, все хотели забить. Здорово закрыли вратаря, Илья Каблуков и Максим Мамин работали на пятаке, и шайба мне отскочила.

Буллиты? Такое ощущение было, что масло разлили перед воротами, шайба с клюшки сходила.

Сейчас в команде здоровая конкуренция, это подхлёстывает и заставляет играть ещё лучше", – цитирует Барабанова официальный сайт ФХР.