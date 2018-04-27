Главный арбитр КХЛ: возможно, за холостой запрос на офсайд введём малый штраф

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, как сложился минувший сезон для судей, а также поделился мнением о перспективах на следующий чемпионат и специфике работы на «затянувшихся» матчах.



«Гофман судил самый продолжительный матч в истории КХЛ ЦСКА – «Йокерит», а до этого работал на игре «Лев» — «Донбасс», до этого сезона рекордной? Роман – просто счастливчик в этом плане. Представьте, что вы пришли в офис в девять утра и заканчиваете в девять утра на следующий день. И всё это время не спите, выполняете ответственное задание, ошибиться нельзя. И проверить сделанное, отмотать назад – тоже. Надо обязательно восстанавливать углеводный баланс. Понятно, что курицы с макаронами не принесут. Но шоколадка, кусок пиццы – это то, что поможет хотя бы ненадолго. И обязательно пить, чтобы избежать обезвоживания.

Судя по всему, в минувшем сезоне мы немного отпустили вожжи в плане симуляций. И, скорее всего, наказание за неё будет ужесточаться. Возможно, изменение коснётся тренерского запроса на положение «вне игры». Статистика показывает, что процент, когда тренер оказывается прав, меньше 20. Поэтому будем думать, как изменить последствия, скажем так, холостого запроса. Один из вариантов – малый штраф, но есть и другие», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.