Главный тренер МХК «Локо» Красоткин: считаю, Денисенко должен был играть на ЮЧМ

Главный тренер МХК «Локо» Дмитрий Красоткин прокомментировал ситуацию с невызовом в юниорскую сборную России на домашний чемпионат мира нападающего ярославской команды Григория Денисенко под предлогом травмы.

«Естественно, травма у Денисенко была. Перелом там, трещина была. То, что он не поехал в сборную, ни о чём не говорит. Я это не хочу комментировать, это не я решаю. Только догадываюсь, по каким причинам, но такого игрока не взять на юниорский чемпионат мира – решение логике не поддаётся. Это всё вопросы в сборную, к главному тренеру. Считаю, он должен был играть на турнире. Естественно, нам от этого своеобразный бонус в «Локо», Денисенко помог в плей-офф», — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.