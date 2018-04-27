А. Медведев: Молодёжная лига состоялась как проект, она делает то, что и должна

Председатель правления МХЛ Александр Медведев на торжественной церемонии закрытия сезона рассказал о развитии лиги.

«Мероприятие получилось отличным. Все номинанты пришли, все гости. Гости были шикарные – один другого лучше: и Фёдоров, и Радулов, и Ковальчук, и Коваленко. Это очень приятно, это отражает простой факт. Молодёжная хоккейная лига состоялась как проект. Она делает то, что и должна делать: готовит хоккеистов, зажигает звёзды, которые загораются на небосклоне. Статистика показывает, что многие олимпийские чемпионы играли в МХЛ. Причём не просто играли, а прошли школу МХЛ. Не будь МХЛ – где бы они играли? Эти ребята не уехали в 12–13–14 лет, а после окончания спортивных школ конкурировали в составе, становились победителями Кубка Харламова.

МХЛ оптимизировала бюджет, но смогла сохранить и спортивный, и организационный уровень. Наш молодёжный хоккей жил, жив и будет жить. Будут новые звёзды», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.