Нападающий Илья Зубов перейдёт в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Илья Зубов пополнит состав московского «Спартака».

В прошлом сезоне Зубов выступал за уфимский «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате Илья сыграл в 40 матчах и набрал 20 (5+15) результативных баллов. Показатель полезности составил «-2». Кроме того, форвард набрал 31 штрафную минуту. В плей-офф 31-летний нападающий принял участие в восьми матчах, набрав 3 (2+1) очка с показателем полезности «-3» и двумя минутами штрафного времени.

Помимо «Салавата Юлаева», Зубов в КХЛ выступал за «Авангард», «Адмирал» и ЦСКА.