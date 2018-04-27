Филатов, Карсумс и Даугавиньш пополнят состав «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», состав московского «Спартака» пополнят трое нападающих.

Никита Филатов прошлый сезон провёл в «Ладе» и «Нефтехимике», в плей-офф за нижнекамский клуб сыграл четыре матча и отдал одну результативную передачу.

Мартиньш Карсумс в сезоне-2017/18 выступал за московское «Динамо», на его счету 34 матча в регулярном чемпионате и 15 (3+12) набранных очков.

Каспарс Даугавиньш последние три сезона играл в нижегородском «Торпедо». В минувшем плей-офф он сыграл четыре матча и записал на свой счёт две голевые передачи.