Голкипер Фредерик Андерсен сыграет на чемпионате мира, он главная звезда Дании

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен подтвердил своё участие в домашнем чемпионате мира 2018 года, информирует журналист politiken.dk Софи Клаусен. 28-летний хоккеист является главной звездой датского хоккея. Мировое первенство пройдёт с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.

В минувшем сезоне Андерсен был основным вратарём в клубе. Уроженец Хернинга выиграл 38 из 62 матчей регулярного сезона, отражая 91,8% броска и пропуская 2,81 шайбы за игру. В плей-офф на счету Андерсена 3 победы в 7 матчах при 89,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,76.

Фредерик не играл за национальную команду на чемпионате мира с 2012 года. Ранее стало известно, что за сборную Дании сыграет нападающий «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен.