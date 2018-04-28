Форвард Нико Хишир не поможет сборной Швейцарии на ЧМ-2018

Стали известны подробности о составе сборной Швейцарии на чемпионате мира в Дании, информирует Hockey Swiss News.



Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир не приедет на турнир из-за травмы руки. Своё согласие дали защитник системы «Коламбус Блю Джекетс» Дин Кьюкан и форвард «Колорадо Эвеланш» Свен Андригетто.



25-летний Андригетто в регулярном чемпионате набрал 22 (8+14) очка в 50 матчах. 24-летний Кукан принял участие лишь в 11 играх за основную команду, записав в свой актив четыре результативных передачи.

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