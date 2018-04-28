Каменский — о четырёх поражениях Воробьёва: перед любым ЧМ люди хоккея на нервах

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о неудачах сборной в преддверии чемпионата мира — 2018. Под управлением Ильи Воробьёва команда проиграла четыре матча подряд.



«Четыре поражения нервируют? Отвечу так: перед любым чемпионатом мира мы, люди хоккея, на нервах. Хочется, чтобы сборная уже в статусе олимпийского чемпиона наконец вернула себе звание чемпионов мира, которое в последний раз завоевывала в Минске-2014. Все возможности для этого национальной команде созданы. А четыре поражения, надеюсь, послужат дополнительным раздражителем.



Отказ игроков из НХЛ? Не стал бы драматизировать нынешние события, тем более что девяностые помню на своём легионерском опыте, когда после тяжёлого сезона в НХЛ старался прилетать в сборную, но из-за травм не всегда получалось. Например, на Кубке мира — 1996. Честно скажу, возвращаться в то время, когда сборная испытывала очевидные проблемы с кадрами, очень не хочется. Да и не будет такого возвращения, ведь эта весна стала исключительной в плане травм и повреждений. А статус национальной команды по-прежнему на высоте», — цитирует Каменского Russia-Hockey.

Бобровский не едет на ЧМ. Это очень плохо для сборной России Без топового вратаря нашей команде будет тяжело бороться за медали.