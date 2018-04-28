Хеллебайк — о 47 сейвах: просто сделал свою работу, ничего необычного

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк подвёл итоги первого матча серии с «Нэшвилл Предаторз» (4:1, 1-0 в серии), в котором он отразил 47 бросков по воротам.



«Считаю ли я, что провёл какой-то необычный матч? Ну что вы, нет. Парни в защите сделали много блоков. При этом играли так, что позволяли мне видеть броски. Я просто делал свою работу. И это результат выступления всей команды.



То, что в первом периоде мы уступили по броскам, но вели по счёту? Такое бывает. Но не будем делать далеко идущие выводы. Мы играем против очень сильного клуба, и эта серия обещает стать долгой. То, что у меня нет кубкового опыта, вообще не беспокоит. „Виннипег“ — прекрасная организация, для нас делают всё. И весь вопрос в том, как я подготовлюсь к плей-офф, в какой буду форме», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.

47 сейвов Хеллебайка помогли «Виннипегу» обыграть «Нэшвилл» в первом матче серии