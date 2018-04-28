47 сейвов Хеллебайка помогли «Виннипегу» обыграть «Нэшвилл» в первом матче серии

В первом матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» и уступил — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1). Счёт в серии — 0-1.

Главным героем матча стал голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 47 бросков из 48.

Победную шайбу в середине второго периода забросил форвард Пол Штястны.

Дублем в составе победителей отметился Марк Шайфли, две результативные передачи на свой счёт капитан «Виннипега» Блейк Уилер. Единственную шайбу хозяев забросил Кевин Фиала.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 12 минут 32 секунды, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем «-1».