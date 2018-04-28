Маршан — о запрете лизать соперников: это ложь, мне ничего не запрещали

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан опроверг информацию о том, что Национальная хоккейная лига попросила его не лизать и не обнимать соперников. «Это ложь!» — написал Маршан у себя в «Твиттере», комментируя сообщения различных СМИ о просьбе со стороны НХЛ.



Пикантность ситуации заключается в том, что лига официально объявила о том, что сделала Маршану замечание. «Соответствующее сообщение было доведено до сведения Брэда Маршана», — заявил один из чиновников НХЛ Мик Макгеуф.



Напомним, что в первой игре серии с «Торонто Мэйпл Лифс» Маршан обнял форвард «Торонто» Лео Комарова и лизнул его щёку. Это было уже не первое подобное действие со стороны игрока «Бостона». В матче регулярного сезона он поцеловал Комарова.

«Лизать нельзя». Маршан зацеловал Комарова и вновь разозлил НХЛ Но он обязательно придумает что-то новое.