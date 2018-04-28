«Чикаго» подписало соглашение с серебряным призёром ОИ-2018 Домиником Кахуном

Нападающий сборной Германии и немецкого «Мюнхена» Доминик Кахун подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхоус». Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.



«У меня было две мечты: играть на Олимпиаде и попасть в НХЛ. В феврале исполнилась первая мечта, сенсационная серебряная медаль. Теперь сбывается вторая. Я счастлив», — заявил Кахун изданию Sport Bild.



В нынешнем сезоне он набрал 41 (12+29) очков в 42 матчах чемпионата Германии, в плей-офф Кахун записал на свой счёт 14 (4+10) баллов в 17 играх плей-офф. На Олимпиаде он набрал 5 (2+3) очков в семи встречах.

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