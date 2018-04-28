«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Артёмом Гареевым на два сезона

Нападающий Артём Гареев принял квалификационное предложение «Автомобилиста», сообщается на официальном сайте клуба.



Нападающий перешёл в екатеринбургский клуб в 2014 году. За четыре сезона в «Автомобилисте» Артём сыграл за команду 199 матчей, в которых набрал 85 (40+45) очков. В прошлом сезоне Гареев стал автором сразу двух хет-триков, оформленных в ворота «Куньлунь Ред Старс», и по итогам сезона был лучшим бомбардиром команды. В этом году Артём во второй раз получил приглашение в олимпийскую сборную России.

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