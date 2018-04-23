«Автомобилист» договорился с Да Костой, Секстоном и Доусом

По информации «Чемпионата», сразу несколько известных легионеров пополнят состав «Автомобилиста» в грядущее межсезонье. Помимо Дэна Секстона и Стефана Да Косты, о приобретении которых уже сообщали СМИ, в клуб из Екатеринбурга перейдёт Найджел Доус. Напомним, что ранее интерес к канадскому форварду проявлял «Авангард».

В нынешнем сезоне 33-летний Доус провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за астанинский «Барыс». Он набрал 55 (35+20) очков.

30-летний Секстон выступал за «Нефтехимик». В 52 матчах регулярного сезона он набрал 47 (12+35) очков, в 2 матчах плей-офф не набрал очков и заработал показатель полезности «-6».

28-летний Да Коста играл в Швейцарии за «Женеву-Серветт». В 28 матчах «регулярки» он забросил 8 шайб и сделал 17 голевых передач, в 5 играх плей-офф он набрал 4 (2+2) очка.