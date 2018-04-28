Тренерский штаб «Югры» возглавит Алексей Ждахин, помощник — Владислав Бульин

С переходом ХК «Югра» в ВХЛ полностью сменился тренерский штаб. Новым главным тренером команды назначен Алексей Ждахин, а его помощником стал Владислав Бульин. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Тренерская карьера Ждахина началась в 2003 году. Он работал в нижнетагильском «Спутнике» по 2011 год в должности помощника главного тренера и на позиции главного тренера. С 2011 года продолжил карьеру в качестве наставника ангарского «Ермака». Два сезона подряд его подопечные выходили в 1/4 финала Кубка Братины. С 2013 по 2016 год руководил ТХК. Под его началом тверской клуб дважды становился полуфиналистом ВХЛ и завоёвывал бронзовые медали. В следующем сезоне он возглавил тренерский мостик «Торпедо» (Усть-Каменогорск).



Владислав Бульин начал тренерскую карьеру в 2012 году в пензенском «Дизеле». Затем провёл по одному сезону в аналогичной должности в «Динамо» (Балашиха) и «Ариаде» (Волжск). В сезоне-2016/17 Бульин работал в усть-каменогорском «Торпедо» в тандеме с Алексеем Ждахиным. Под руководством этого тренерского штаба усть-каменогорцы впервые в своей истории стали победителями регулярного чемпионата ВХЛ и пробились в финал Кубка Братины.

Узаконенное мародёрство. Кого заберут из «Лады» и «Югры» Они точно не покинут КХЛ со своими командами.