Наиль Якупов сыграл в товарищеском матче ко Дню Победы в Нижнекамске

На домашнем стадионе «Нефтехимика» «Нефтехим Арене» прошёл товарищеский матч, посвящённый Дню Победы.



В игре приняли участие воспитанники клуба, ветераны хоккея, хоккеисты-любители, игроки основы «Нефтехимика» – Алексей Волгин, Богдан Якимов, Булат Шафигуллин, и защитник «Сарыарки» Тимур Булатов. Также на лёд вышли генеральный менеджер клуба Раил Якупов и его сын Наиль, выступающий за «Колорадо Эвеланш».

«У меня всегда позитивные эмоции от игры в Нижнекамске, это мой родной город. Я здесь поиграл совсем чуть-чуть, но воспоминания остались замечательные, до сих пор здесь тренируюсь. Сегодня сыграл с отцом в одном звене, такое уже бывало в детстве. В принципе, прикольно. Давно не катался, очень хотелось, сегодня было здорово», — сказал Якупов.