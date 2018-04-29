Гарипов: после победы в финале не мог кинуть шлем на лёд, у меня там имя Аллаха

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал об эмоциях после завоевания Кубка Гагарина, а также поделился мыслями о своём будущем.

«Первые эмоции после сирены в финале? Начнём с того, что все кидают шлем на лёд, а я не мог, у меня там имя Аллаха. Блин с ловушкой скинул, шлем поехал отвозить на скамейку. Эмоции непередаваемые, но сразу после — опустошение. Я на следующий день проснулся – вроде как будто и радостный, но чувствую, что как будто пустота внутри. Единственная хорошая новость, что не надо идти на тренировку и сезон закончился.

Моё будущее? Пока жду предложения, потому что до 30 апреля всё должно проясниться. Конечно, жду контрактного предложения от «Ак Барса». Это мой родной клуб и после всего, что он для меня сделал, я должен сначала рассмотреть предложение «Ак Барса», а уже потом всё остальные. Так будет честно», — сказал Гарипов в интервью изданию «Бизнес online».