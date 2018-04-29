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Кручинин: сборной России было важно почувствовать вкус победы

Кручинин: сборной России было важно почувствовать вкус победы
Хоккей / Евротур

Нападающий сборной России Алексей Кручинин прокомментировал победу над Чехией (4:2) в матче Евротура.

«Будем ли бегать сегодня с российским флагом по городу? Конечно, нет. Выиграли игру, но, что особенно важно для нас, так это почувствовать вкус победы — в последних матчах это чувство у нашей команды ушло. Следующие матчи мы проведём уже на чемпионате мира, и нужно сохранить это ощущение как можно дольше.

Я пока не игрок того уровня, чтобы играя на международном уровне, думать о своей личной статистике — думаю только о команде. Я каждый день наслаждаюсь пребыванием здесь. На дворе уже +15, а я всё ещё играю в хоккей — это мой первый подобный опыт. Что бы ни было, я продолжаю радоваться тому, что нахожу здесь, набираюсь опыта, учусь и продолжаю каждый день развиваться как игрок», — приводит слова Кручинина официальный сайт ФХР.

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