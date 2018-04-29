Сборная Чехии объявила состав на ЧМ-2018, в него вошёл форвард «Лифс» Плеканец

Тренерский штаб сборной Чехии определился с составом, который поедет на чемпионат мира по хоккею в Данию. Мировое первенство пройдёт с 4 по 20 мая. В число тех, кто поможет Чехии на турнире, вошёл нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Томаш Плеканец. Не попал в список голкипер омского «Авангарда» Доминик Фурх, а также нападающий череповецкой «Северстали» Матей Странски.

Вратари: Павел Францоуз («Трактор»), Давид Риттих («Калгари Флэймз»), Доминик Храковина («Таппара»).



Защитники: Давид Шкленичка, Михал Моравчик (оба — «Пльзень»), Филип Пырохта («Бенатки-над-Йизероу»), Михал Йордан («Амур»), Адам Полашек (ХК «Сочи»), Радко Гудаш («Филадельфия Флайерз»), Дэвид Музил («Тршинец»), Мартин Планек («Градец Калове»).



Нападающие: Роман Червенка («Фрибург-Готтерон»), Андрей Нестрашил («Нефтехимик»), Томаш Плеканец («Торонто Мэйп Лифс»), Доминик Кубалик («Амбри Пиотта»), Дмитрий Яшкин («Сент-Луис Блюз»), Михал Ржепик («Спарта»), Мартин Каут («Динамо Пардубице»), Роман Горак («Витязь»), Филип Хытил («Нью-Йорк Рейнджерс»), Робин Ганзл («Нефтехимик»), Роберт Коусал («Давос»), Давид Штястны («Злин»), Радек Факса («Даллас Старз»), Томаш Хика («Чикаго Вулвз»), Мартин Нечас («Комета Брно»).