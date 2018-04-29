Голкипер «Питтсбурга» Мюррей совершил впечатляющий сейв после броска Овечкина

Продолжается второй матч серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду после первого периода ведут со счётом 2:0. Счёт в серии — 1-0 в пользу «пингвинов».

На второй минуте встречи российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт и оформил седьмой гол в плей-офф. Впоследствии в одном из эпизодов форвард мог оформлять дубль, с левого фланга замыкая выгодную передачу партнёра. Однако голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей совершил невероятное спасение крюком клюшки и «украл» дубль у Овечкина.