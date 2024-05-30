«Эдмонтон» переиграл «Даллас» в четвёртом матче серии плей-офф с тремя ассистами Макдэвида

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).
Гости оформили преимущество в две шайбы уже на шестой минуте игры, однако во второй половине первого периода «Ойлерз» сравняли счёт. На 35-й минуте канадский клуб вышел вперёд благодаря голу в меньшинстве, а минуту спустя упрочил своё лидерство. На 59-й минуте хоккеисты «Эдмонтона» поразили пустые ворота, установив окончательный счёт матча.
В составе хозяев тремя результативными передачами отметился их капитан Коннор Макдэвид.
Пятый матч серии плей-офф между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз» состоится в Далласе в ночь с 31 мая на 1 июня мск, шестую игру соперники вновь проведут в Эдмонтоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 30 мая 2024
-
07:10
-
06:50
-
06:21
-
06:17
-
06:12
-
05:40
-
05:28
-
05:22
-
04:40
- 29 мая 2024
-
23:45
-
23:10
-
22:35
-
22:05
-
21:40
-
21:10
-
20:45
-
20:25
-
20:00
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:25
-
18:15
-
18:01
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:05
-
16:40
-
16:20
-
15:57
-
15:48
-
15:37
-
15:33