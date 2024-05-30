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Эдмонтон Ойлерз – Даллас Старз, результат матча 30 мая 2024, счет 5:2, 1/2 финала плей-офф НХЛ 2023/2024

«Эдмонтон» переиграл «Даллас» в четвёртом матче серии плей-офф с тремя ассистами Макдэвида
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В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)     5:2 Экхольм – 58:07 (en)    

Гости оформили преимущество в две шайбы уже на шестой минуте игры, однако во второй половине первого периода «Ойлерз» сравняли счёт. На 35-й минуте канадский клуб вышел вперёд благодаря голу в меньшинстве, а минуту спустя упрочил своё лидерство. На 59-й минуте хоккеисты «Эдмонтона» поразили пустые ворота, установив окончательный счёт матча.

В составе хозяев тремя результативными передачами отметился их капитан Коннор Макдэвид.

Пятый матч серии плей-офф между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз» состоится в Далласе в ночь с 31 мая на 1 июня мск, шестую игру соперники вновь проведут в Эдмонтоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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