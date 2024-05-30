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Главный тренер «Эдмонтона» оценил волевую победу в четвёртом матче серии с «Далласом»

Главный тренер «Эдмонтона» оценил волевую победу в четвёртом матче серии с «Далласом»
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох прокомментировал волевую победу в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Далласом» (5:2), в котором «Ойлерз» пропустили две быстрые шайбы. В предыдущем матче серии «Старз» также сумели отыграть дефицит в две шайбы и выиграть игру.

«Я думал, что это будет долгий матч. Да, сначала это выглядело не очень хорошо, дела шли не по-нашему. На старте игры соперник выглядел намного острее. Это был не тот старт, которого мы хотели, но вы видели это на протяжении всей серии, где обе команды абсолютно доминировали, а затем доминировала другая команда. Преимущество переходило туда-сюда», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 1 июня в Далласе.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)     5:2 Экхольм (Макдэвид) – 58:07 (en)    
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