Главный тренер «Эдмонтона» оценил волевую победу в четвёртом матче серии с «Далласом»

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох прокомментировал волевую победу в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Далласом» (5:2), в котором «Ойлерз» пропустили две быстрые шайбы. В предыдущем матче серии «Старз» также сумели отыграть дефицит в две шайбы и выиграть игру.

«Я думал, что это будет долгий матч. Да, сначала это выглядело не очень хорошо, дела шли не по-нашему. На старте игры соперник выглядел намного острее. Это был не тот старт, которого мы хотели, но вы видели это на протяжении всей серии, где обе команды абсолютно доминировали, а затем доминировала другая команда. Преимущество переходило туда-сюда», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 1 июня в Далласе.