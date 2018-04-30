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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург», счёт в серии — 1-1

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург», счёт в серии — 1-1
Хоккей / НХЛ

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил— 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче уже на второй минуте первого периода. Ещё до перерыва чешский форвард «Кэпиталз» Якуб Врана удвоил перевес, а в начале второго отрезка нападающий «столичных Бретт Коннолли в третий раз поразил ворота Мэтта Мюррея. В составе команды Майка Салливана единственная заброшенная шайба на счету защитника Криса Летанга. Окончательный счёт установил шведский нападающий «Кэпиталз» Никлас Бекстрём, поразивший пустые ворота. В составе победителей тремя результативными передачами отметился форвард Ларс Эллер.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
29 апреля 2018, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 1
2:0, 1:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Овечкин – 01:26 (5x5), 2:0 – Врана (Эллер, Холтби) – 14:54 (5x4), 3:0 – Коннолли (Эллер) – 22:08 (5x5), 3:1 – Летанг (Шульц, Гюнцель) – 33:04 (4x4), 4:1 – Бекстрём (Уилсон, Эллер) – 59:53 (en)

Центральный форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Центральный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил третий матч подряд из-за травмы.

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