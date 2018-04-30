В ворота «Вашингтона» не засчитали шайбу, которая побывала за линией ворот

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил— 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

В середине третьего периода у ворот «Вашингтона» произошёл спорный эпизод, который во многом определил исход матча. Патрик Хёрнквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брэйден Холтби успел её зацепить. Шайба оказалась в районе линии ворот. Игроки «Питтсбурга» сигнализировали о взятии ворот, однако главные арбитры Крис Руни и Горд Дуайер после просмотра эпизода шайбу не засчитали, так не сумели найти повтора, который свидетельствовал бы о том, что шайба полностью пересекла линию ворот.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Североамериканский журналист Пит Блэкберн в своём «твиттере» выложил фото, на котором отчётливо видно, что шайба полностью побывала за линией ворот.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.