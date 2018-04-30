НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку главных звёзд, информирует официальный сайт лиги.

Главной звездой признан нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кевин Фиала, ставший автором победной шайбы на 86-й минуте матча с «Виннипег Джетс» (5:4 2ОТ, 1-1 в серии).

Второй звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, отразивший 32 броска во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Виннипега» Майк Шайфли, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (4:5 2ОТ. 1-1).