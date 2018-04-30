«Салават» заключил новый контракт с голкипером Иваном Федотовым

«Салават Юлаев» заключил новый контракт с голкипером Иваном Федотовым, информирует официальный сайт клуба. Новое двустороннее соглашение (КХЛ-ВХЛ) с 21-летним голкипером подписано на два сезона.

За карьеру Федотов провёл два матча в КХЛ и отметился тридцатью сейвами. За два сезона в ВХЛ за «Торос» он сыграл 34 матча, одержав 13 побед и потерпев 9 поражений при коэффициенте надёжности 2,35 и проценте отражённых бросков 90,7, также вратарь оформил 2 шат-аута.

В 2015 году Федотов был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в седьмом раунде.