«Каролина» уволила Рона Фрэнсиса после 12 лет работы в клубе

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на своём официальном сайте объявил, что президент клуба по хоккейным операциям Рон Фрэнсис уволен со своего поста. Ранее Фрэнсис был смещён с должности генерального менеджера.



Фрэнсис, бывший капитан «Каролины», после завершения карьеры 12 лет работал в клубе на различных должностях, заняв пост генерального менеджера в 2014 году. За время его руководства командой «Ураганы» ни разу не прошли в плей-офф.

