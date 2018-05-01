6 российских хоккеистов примут участие в четвертьфинале плей-офф АХЛ

Завершился первый раунд плей-офф в Американской хоккейной лиге, по его итогам определены пары четвертьфинала Кубка Колдера. Во втором раунде плей-офф примут участие шесть российских хоккеистов.

Список пар четвертьфинала выглядит следующим образом (в скобках указаны российские игроки). Серию будут идти до четырёх побед.

«Лихай-Уэлли Фантомс» (Воробьёв, Фазлеев) — «Шарлотт Чекерс» (Зыков, Толчинский);

«Торонто Марлиз» — «Сиракьюз Кранч» (Волков);

«Манитоба Муз» — «Рокфорд Айс Хогз»;

«Тусон Роадраннерз» — «Техас Старз» (Гурьянов).

После первого раунда нападающий «Сиракьюза» Александр Волков делит третье место в зачёте снайперов с тремя точными бросками.