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Бадюков — о составе на ЧМ: обязательно нужно оставить места для игроков НХЛ

Бадюков — о составе на ЧМ: обязательно нужно оставить места для игроков НХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира—2018.

«Нужно обязательно оставлять свободные места для игроков, которые могут завершить плей-офф НХЛ. Посмотрите на составы канадцев и шведов — там одни энхаэловцы. Эти сборные едут выигрывать и показывать, что Олимпиада — это было нечто с другой планеты. Видно, что и главный тренер сборной Швеции Грёнборг пересмотрел свои взгляды на игроков КХЛ — из нашей лиги только двое хоккеистов попали в состав. Естественно, наш тренерский штаб смотрел на составы основных соперников», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня, 1 мая, на «Чемпионате».

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