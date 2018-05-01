Бадюков — о составе на ЧМ: обязательно нужно оставить места для игроков НХЛ

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира—2018.

«Нужно обязательно оставлять свободные места для игроков, которые могут завершить плей-офф НХЛ. Посмотрите на составы канадцев и шведов — там одни энхаэловцы. Эти сборные едут выигрывать и показывать, что Олимпиада — это было нечто с другой планеты. Видно, что и главный тренер сборной Швеции Грёнборг пересмотрел свои взгляды на игроков КХЛ — из нашей лиги только двое хоккеистов попали в состав. Естественно, наш тренерский штаб смотрел на составы основных соперников», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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