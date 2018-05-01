Гомоляко: у Галиева в сборной не было бы Зарипова, забивал бы он на ЧМ? Вопрос

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира—2018.



«Галиев и Ткачёв провели такой насыщенный кубковый сезон, наверное, не осталось сил. Ткачёв — очень хороший хоккеист, думаю, за ним будет следующий олимпийский цикл. Сейчас даже правильно, что его не взяли, решение тренерского штаба довольно закономерно. Он порой очень хорошо играет, а потом может случиться провал. У Галиева в сборной не было бы Зарипова, забивал бы он на чемпионате мира, как в «Ак Барсе»? Большой вопрос», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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