Тротц — о жёстком хите Уилсона: ему приходится бороться со своей репутацией

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о жёстком хите форварда Тома Уилсона на защитнике «пингвинов» Брайане Дюмулине во второй игре серии (4:1, 1-1 в серии). Нападающего не наказали за фол, хотя он нанёс сопернику травму.



«Каждая организация, каждый болельщицкий клан будет иметь собственные мнения по таким вопросам. Поэтому лига и функционирует в роли нейтрального лица. Какое бы решение они ни приняли, мы бы с ним согласились. Считаю, что Тому действительно приходится бороться с собственной репутацией, сложившейся в прежние годы. И он пытается из неё вырасти. Он очень вырос как игрок. Из „энерджайзера“ четвёртого звена он дорос до силового форварда первой тройки. Иногда твоя репутация прилипает к тебе надолго, и обзавестись новой может занять некоторое время. Но, на мой взгляд, он очень старается в этом направлении», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.