Овечкин — о победном голе: хорошо, что не поднял руки и доиграл эпизод до конца

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой победный гол в третьем матче серии второго Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1). Российский форвард отличился за 67 секунд до конца третьего периода и установил новый клубный рекорд.

«Я попал сначала в штангу, хорошо, что не поднял руки и доиграл эпизод до конца. Мне повезло. Это важный, очень важный гол для нашей команды. Вы знаете, что мы хотели сегодня победить и мы это сделали. Не так важно, что именно я забросил победную шайбу, главное, что команда добилась результата, двигаемся дальше», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Исторический гол Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».