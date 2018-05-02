Нападающий «Спартака» Ли обменян в «Салават Юлаев»

Нападающий «Спартака» Никита Ли обменян в «Салават Юлаев», в обратном направлении проследовал голкипер Павел Хомченко. Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба.

В минувшем регулярном сезоне 21-летний Ли провёл за «Спартак» 5 матчей и заработал показатель полезности «-1». Всего за карьеру в лиге хоккеист сыграл 62 матча и сделал 4 результативные передачи при полезности «-13» и 18 штрафных минутах.

23-летний Хомченко завершившийся сезон провёл в ВХЛ в составе нефтекамского «Тороса». Вратарь одержал 18 побед в 35 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 1,81 и проценте отражённых бросков 92,7. В плей-офф Павел выиграл 6 матчей из 11, отражая 93,5% бросков и пропуская 1,99 шайбы за игру.