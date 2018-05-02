Буре: у сборной России хороший состав, на ЧМ едут те, кто хочет и может играть

Чемпион мира, трижды лучший снайпер НХЛ Павел Буре прокомментировал выбор игроков штаба национальной команды России на чемпионат мира в Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

«Сборная России всегда ставит самые высокие цели на любом турнире. На чемпионат мира едут те, кто хочет, может и кого выбирают тренеры. Так что в любом случае у нас хороший состав и ожидания от его выступления тоже большие.

Радует, что у нас едут сильные вратари. Кошечкин, Сорокин и Шестёркин – ведущие голкиперы нашего чемпионата, и хорошо, что у тренерского штаба есть такой выбор. Всех их мы видели в деле, и каждый из них готов быть первым номером на чемпионате мира.

Да, наша команда ещё может усилиться, но уже незначительно. У нас уже есть много ребят, которые хотят и могут играть. Одно-два места в заявке стоит оставить на случай травм.

Отмечу и центральную линию нападающих. Про Павла Дацюка много говорить не надо. Анисимов, Каблуков, Андронов давно играют на высоком уровне. Каждый из них привносит в команду что-то своё, выполняет свою роль. Я считаю, что выбор центральных форвардов правильный», — сказал Буре.