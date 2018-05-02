Тренер университета Денвера возглавит «Даллас»

Новым главным тренером «Даллас Старз» станет канадский специалист Джим Монтгомери, информирует известный инсайдер Эллиотт Фридман.

Официально о назначении 48-летнего специалиста должны объявить в конце этой недели. Последние пять лет Монтгомери работал с университетом Денвера в лиге NCAA. В сезоне-2016/17 под руководством Монтгомери университет Денвера стал чемпионом NCAA. Также в этом сезоне он был признан тренером года.

Североамериканские инсайдеры отмечают, что в борьбе за должность Монтгомери опередил бывшего наставника «Нью-Йорк Рейнджерс» Алена Виньо. Примечательно, что, помимо руководства «Старз», в услугах специалиста было заинтересовано как раз руководство «синерубашечников».

Напомним, после завершения регулярного сезона-2017/18 главный тренер «звёзд» Кен Хичкок объявил о завершении карьеры.