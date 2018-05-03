Агент: у Токранова есть огромное желание попробовать себя в НХЛ

Сергей Исаков, агент защитника «Ак Барса» Василия Токранова, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

«К Токранову проявляют интерес несколько команд КХЛ. Кроме того, у Василия есть огромное желание попробовать себя в НХЛ», – цитирует Исакова «Спорт Бизнес Online».

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в услугах 28-летнего хоккеиста заинтересованы СКА и ЦСКА. Воспитанник альметьевского «Нефтяника» защищает цвета «Ак Барса» с 2007 года. За 285 матчей в КХЛ он набрал 83 (22+61) очка при показателе полезности «+23».