Хохряков: когда поступило предложение из Уфы, сразу дал добро на переход

Новичок «Салавата Юлаева» нападающий Пётр Хохряков прокомментировал свой переход из «Авангарда».

«Когда поступило предложение от уфимского клуба, я долго не думал и сразу дал добро на переход. В «Салавате Юлаеве» у меня есть друзья, я хорошо знаю Антона Бурдасова. Ставлю перед собой самые высокие задачи», — цитирует Хохрякова пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Хохряков выступал за омский клуб, проведя в «регулярке» 51 встречу. Нападающему удалось записать в свой актив 14 (8+6) баллов при показателе полезности "-3" и 9 минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф форвард забросил две шайбы.